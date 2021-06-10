Bir grup avukat Uygurlara karşı işlenen suçları soruşturması için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu - Son Dakika

Bir grup uluslararası insan hakları avukatı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılarına, Çin makamlarının Sincan Uygur Bölgesi'ndeki Uygurlara karşı işlediği iddia edilen suçların soruşturulması için delil dosyası sundu.

Avukatlar, mahkeme üyesi olmayan Çin'in, Uygurlara yönelik işlediği iddia edilen suçlara ilişkin UCM'de soruşturma başlatma girişiminde bulundu.

Avukatların mahkemeye sunduğu dosyada, Sincan Uygur Bölgesi'ndeki Uygurların "Çinli casuslar tarafından hedef alındığını, toplandığını, ortadan kaybolduğunu ve Tacikistan'dan sınır dışı edildiğini" ortaya koyan belgelerin olduğu belirtildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, çok sayıda Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken; Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.