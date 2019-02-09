Bir Grup CHP'linin Ankara'ya Yürüyüşü

Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç
'ın yeniden CHP
'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından yönetim kurulunun istifa kararı aldığı CHP Maltepe İlçe Teşkilatına üye bir grup, Ankara
'ya yürüyüşüne devam ediyor. Pendik İDO
iskelesinin önünde bir araya gelen grup, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atarak Tuzla
istikametine doğru yürüyüşe başladı. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, CHP'nin eski İstanbul
Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşün temel amacının "Temiz toplum, temiz siyaset" sloganı olduğunu söyledi.
Aday belirleme kriterlerinin toplum vicdanını rahatsız ettiğini düşündükleri için böyle bir yürüyüş başlattıklarını ifade eden Otlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye
genelinde maalesef büyük inşaat firmaları, partilerin aday belirleme süreçlerine ciddi anlamda müdahil olmuş durumdadır. Belki de bunun en az olduğu parti CHP'dir. Diğer partilerde bu daha fazladır. Bizim temel çıkış noktamız şudur, Maltepe yerelinde söylüyoruz bunu. Parti bünyesinde ve MYK
'dan geçememiş Maltepe örgütünün ve kamuoyunun desteğini alamamış bir adayla biz genel anlamda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bundan dolayı da tavrımızı ortaya koyduk."
CHP'nin Siverek
Belediye Başkanlığına Mehmet Fatih Bucak
'ın aday gösterilmesine de değinen Otlu, "Bizim talebimiz bir an önce Siverek ve Maltepe başta olmak üzere MYK'nın gerekli kararı almasıdır. Çünkü bu parti, Mustafa Kemal Atatürk
'ün partisidir. CHP başka partilerin aday belirleme yöntemiyle aday belirleyemez." ifadelerini kullandı.
Otlu, yürüyüşün Ankara'ya doğru büyük bir kararlılıkla devam edeceğini söyledi.