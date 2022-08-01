Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi - Son Dakika
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Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi

01.08.2022 18:08

Bir grup arkadaş define avına çıktı. Gece vakti yaşananlar ise izleyenleri korkuttu. Arkadaşlar arasından ismi 'Bekir' olan şahsın define kazısı sırasında kendisini kaybetmesi, definecileri ürküttü.

Türk definecilerin son define maceraları kötü bitti. Bir grup arkadaş toprağı kazmaya başladı. Fakat dakikalar sonra yaşanalar arkadaş grubunun panik olmasına neden oldu. Grup, defineyi bulamadıkları gibi arkadaşlarının aklini dengesini kaybolmasına da şahitlik etti.

ANLAMSIZ HAREKETLER SERGİLEMEYE BAŞLADI

Arkadaşlar arasında ismi 'Bekir' olan vatandaş, elindeki sopaları birbirine vurarak bir ileri bir geri gitmeye başladı. Bekir isimli vatandaşın anlamsız hareketleri, arkadaşlarının da korkmasına neden oldu. Defineciler ne yapacaklarını bilemedi.

ARKADAŞLARINA BAĞIRARAK KARŞILIK VERDİ

Yaşananların ardından defineciler, arkadaşlarına 'Bekir' diye seslenmeye başladı. Ancak kendinde olmadığı görülen Bekir'in arkadaşlarına bağırarak karşılık verdiği görüldü. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda etkileşim ve yorum aldı.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi - Son Dakika


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18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
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SON DAKİKA: Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi - Son Dakika
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