Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi

Türk definecilerin son define maceraları kötü bitti. Bir grup arkadaş toprağı kazmaya başladı. Fakat dakikalar sonra yaşanalar arkadaş grubunun panik olmasına neden oldu. Grup, defineyi bulamadıkları gibi arkadaşlarının aklini dengesini kaybolmasına da şahitlik etti.

ANLAMSIZ HAREKETLER SERGİLEMEYE BAŞLADI

Arkadaşlar arasında ismi 'Bekir' olan vatandaş, elindeki sopaları birbirine vurarak bir ileri bir geri gitmeye başladı. Bekir isimli vatandaşın anlamsız hareketleri, arkadaşlarının da korkmasına neden oldu. Defineciler ne yapacaklarını bilemedi.

ARKADAŞLARINA BAĞIRARAK KARŞILIK VERDİ

Yaşananların ardından defineciler, arkadaşlarına 'Bekir' diye seslenmeye başladı. Ancak kendinde olmadığı görülen Bekir'in arkadaşlarına bağırarak karşılık verdiği görüldü. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda etkileşim ve yorum aldı.