Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti - Son Dakika

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Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti
6 saat önce
Avrupa'ya geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale'de Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:13 Kaynak: AA
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