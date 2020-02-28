Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti (2) - Son Dakika

Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti (2)

6 saat önce

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.

Bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık Sahili'nden botlarla hareket etti (2)

Çanakkale, Ayvacık, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:41 Kaynak: AA
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