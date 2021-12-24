GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Santa Marta mülteci topluluğunun yaşadığı bölgeden drone görüntüleri
Mülteci topluluğu temsilcisi Rocío Rodríguez'in açıklamaları
Mültecilerin yaşam alanları
Konser alanında toplanan mülteci çocuklar
Gönüllülerin çocukları eğlendirmesi
Drone görüntüleri
Detaylar
Eğlencenin akşam da devam etmesi
Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın güneyindeki Ciudad Bolivar semtinde süper kahraman ve palyaço kostümleri giyen bir grup gönüllü, mülteci çocuklara sürpriz yaparak onları eğlendirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bir grup gönüllüden Kolombiya'daki mülteci çocuklara sürpriz - Son Dakika