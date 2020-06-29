Bir grup Julian Assange destekçisi Londra'da protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika
Bir grup Julian Assange destekçisi Londra'da protesto gösterisi düzenledi
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange destekçisi Assange'nin avukatlarının resmi duruşmaya katıldığı sırada Westminster Sulh Ceza Mahkemesi önünde bir protesto gösterisi düzenledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange destekçisi Assange'nin avukatlarının resmi duruşmaya katıldığı sırada Westminster Sulh Ceza Mahkemesi önünde bir protesto gösterisi düzenledi.
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29.06.2020 21:44:25. #1.13#
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