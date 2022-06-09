Bir grup kadın oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları gerekçesiyle 3 erkek tarafında şiddet gördü - Son Dakika
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Bir grup kadın oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları gerekçesiyle 3 erkek tarafında şiddet gördü

09.06.2022 00:00

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir grup kadın yaşadıkları sitenin bahçesinde alkol aldıkları gerekçesiyle 3 erkek tarafından tekme tokat dövüldü. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı. O anlar cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir sitede yaşanan olayda, Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında içki içmek istedi. Bu sırada bira içtiğini gören diğer site sakinleri Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. tepki gösterdi.

3 ERKEK, İÇKİ İÇEN KADINLARI DARBETTİ

Kamelyaya gelen 3 erkek, iddiaya göre kadınları darp etti. Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılar Zeki A., Cihan A. ve Emrah A.2, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Zeki ve Cihan A. tutuklanırken, Emrah A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir grup kadın oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları gerekçesiyle 3 erkek tarafında şiddet gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir grup kadın oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları gerekçesiyle 3 erkek tarafında şiddet gördü - Son Dakika
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