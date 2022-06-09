Bir grup kadın oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları gerekçesiyle 3 erkek tarafında şiddet gördü

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir sitede yaşanan olayda, Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında içki içmek istedi. Bu sırada bira içtiğini gören diğer site sakinleri Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. tepki gösterdi.

3 ERKEK, İÇKİ İÇEN KADINLARI DARBETTİ

Kamelyaya gelen 3 erkek, iddiaya göre kadınları darp etti. Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılar Zeki A., Cihan A. ve Emrah A.2, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Zeki ve Cihan A. tutuklanırken, Emrah A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.