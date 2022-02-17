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Bir grup sağlık çalışanı şiddet vakaları ve özlük hakları için iş bıraktı - Son Dakika

Bir grup sağlık çalışanı şiddet vakaları ve özlük hakları için iş bıraktı

17.02.2022 16:00

Zeytinburnu ile Gaziosmanpaşa ilçelerinde toplanan bir grup sağlık çalışanı iş bırakma eylemi yaptı.

Zeytinburnu ile Gaziosmanpaşa ilçelerinde toplanan bir grup sağlık çalışanı iş bırakma eylemi yaptı.

Aralarında aile hekimi, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu gruptakiler, Zeytinburnu Mevlana Caddesi'nde bir araya geldi.

Slogan atan gruptakiler, "Pandeminin ödülü ceza mı oldu?" "İş güvencemiz kalmadı" yazılı dövizler taşıdı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Senem Özşehir, basın açıklamasında, aile sağlığı merkezlerinin modernize edilmek yerine kaderlerine terk edildiğini savundu.

Özşehir, şiddete uğrayan sağlık çalışanları için adalet istediklerini dile getirerek, "Bizler ilk nefesten son nefese kadar her türlü sağlık hizmetinde sizlerin yanınızdayız. Milletimizin sağlıkla yaşaması sağlıkla yaşlanması, her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak için varız." dedi.

Özşehir, etkin bir "Sağlıkta Şiddet Yasası" ile 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi veya önerileri doğrultusunda revize edilmesi gibi bazı istekleri olduğunu ifade etti.

Basın açıklamasına, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, İstanbul Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni (ATT), Hemşire, Ebe Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi, Genel Sağlık-İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası temsilci ve üyeleri de katıldı.

Konuşmaların ardından halay çeken sağlık çalışanları alandan ayrıldı.

Tabip-Sen üyeleri Gaziosmanpaşa'da bir araya geldi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Tabip-Sen üyesi bir grup ise Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı.

Basın açıklaması yapan Tabip-Sen Başkanı Dr. Ahmet Erçek, sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet vakaları ve özlük haklarındaki gerilemeler nedeniyle 2 gün iş bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Erçek, meslektaşlarının 08.00-17.00 saatleri arasında mesai yerinde olacağını ancak poliklinik hizmeti vermeyeceklerini anlatarak, "Biz inanıyor ve yüksek sesle söylüyoruz ki bir doktora atılan tokat, devlete atılmış bir tokattır ve bunun mesuliyeti bu tokada engel olmayanlardadır." diye konuştu.

Bir grup sağlık çalışanı şiddet vakaları ve özlük hakları için iş bıraktı
Bir grup sağlık çalışanı şiddet vakaları ve özlük hakları için iş bıraktı
Bir grup sağlık çalışanı şiddet vakaları ve özlük hakları için iş bıraktı

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Aile Hekimliği, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir grup sağlık çalışanı şiddet vakaları ve özlük hakları için iş bıraktı - Son Dakika


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