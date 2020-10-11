Bir grup tarafından saldırıya uğrayan kişi karnından bıçaklandı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir grubun saldırısına uğrayan Ferit A. karnından bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ferit A.'nın tedavisi sürerken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferit A. kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Önce darbedilen Ferit A., daha sonra da karnından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ferit A. ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferit A.'nın tedavisi sürerken, polis ekipleri olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.