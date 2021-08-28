Bir GTA 6 Karakteri Seslendirmeni Tarafından Açıklandı!

Projede yer alan bir seslendirme sanatçısı bir GTA 6 karakteri için bazı ipuçlarını ve karakterin adını ortaya koydu.

Oyun dünyasına en uzak insanlar tarafından bile adı bilinen serilerden olan GTA karşımıza son oyunu olan GTA 5 ile 2013 yılında çıkmıştı. Rockstar Games'in adeta para basma makinasına dönüşmüş olan GTA 5 ve apayrı bir oyun sayabileceğimiz GTA Online henüz popülerliklerinden neredeyse hiçbir şey kaybetmiş değiller ancak buna karşın hayranların gözü elbette ki serinin yeni oyununun duyurusunda. Hakkında çıkan her haber ve dedikodu ile bizleri biraz daha heyecanlandırmayı başaran GTA 6 hakkında bu kez gelen bilgiler oyundan bir karakteri ortaya çıkartması bakımından önemli.

Projede seslendirme sanatçısı olarak yer alan Dave Jackson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda bir GTA 6 karakteri için bazı bilgileri gün yüzüne çıkarttı. Jackson'ın aktardıklarına göre kendisi yapımda polis şefi Kaptan McLane adlı bir karakteri seslendirmesi için Rockstar Games tarafından oyun kadrosuna dahil edilmiş. Gönderisinde Rockstar Games'ten gelen teklife zamanı olmadığını söylemeye cesaret edemediğini ve böylesine profesyonel ve eğlenceli bir ekiple çalışmanın ayrıcalık olduğunu belirtmiş olan sanatçı bu gönderisi ile GTA 6'nın seslendirme aşamasına geçtiğini de dolaylı yoldan aktarmış oldu. Jackson'ın karakteri olan polis şefi McLane'e geri dönecek olursak ise hakkında şimdilik ismi ve ünvanı haricinde başka bilgimiz yok. Tüm bu açıklamalar karşısında Rockstar Games'te beklendiği üzere sessizliğini koruyor. Bakalım ilerleyen günler bize merakla beklenen GTA 6 ile ilgili neler getirecek?