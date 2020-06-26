Bir gün arayla aynı yerde ikinci kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Bir gün arayla aynı yerde ikinci kaza: 4 yaralı

Bir gün arayla aynı yerde ikinci kaza: 4 yaralı -Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir gün arayla aynı yerde meydana gelen ikinci trafik kazasında 4 kişi yaralandı Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir gün arayla aynı yerde meydana gelen ikinci trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bir gün arayla aynı yerde ikinci kaza: 4 yaralı

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- Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir gün arayla aynı yerde meydana gelen ikinci trafik kazasında 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir gün arayla aynı yerde meydana gelen ikinci trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza D-100 kara yolunun Ekrem Erdem Bulvarı Kavşağında meydana geldi. N.C yönetimindeki 34 EC 7197 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta A.G idaresindeki 34 CMT 597 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Y.B ve K.G yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralı olan bir kadının ambulansa götürüldüğü sırada kazada bulunduğu otomobile bakması dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan aynı yerde geçtiğimiz günde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanmıştı.

Suşehri, Sivas, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir gün arayla aynı yerde ikinci kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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