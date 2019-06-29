Bir gün arayla Boğazdan geçtiler
31 dakika önce
ABD savaş gemisi boğazdan geçip Karadeniz'e açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
ABD savaş gemisi boğazdan geçip Karadeniz
'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.
ABD Donanmasına ait USS 'Carney' isimli DDG 64 Borda numaralı füze destroyeri Marmara Denizi
'nde İstanbul Boğazı
'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy
açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Amerikan askerinin olduğu gözlendi. Geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.
Dün de ABD Donanmasının hızlı ikmal gemisi boğazdan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Bugünde füze destroyeri Karadeniz'e geçmiş oldu. ABD, Karadeniz'de askeri gemi sayısını 2'ye çıkartmış oldu. ABD Donanması resmi twitter hesabında bölgedeki deniz istikrarını arttırmak için gemilerin Karadeniz'e gönderildi bilgisi paylaşıldı.
- İstanbul
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