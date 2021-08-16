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Bir gün arayla iki arkadaşını vurdu - Son Dakika

Bir gün arayla iki arkadaşını vurdu

16.08.2021 00:21
Bir gün arayla iki arkadaşını vurdu, System.String[]

Konya'da dün tartıştığı bir arkadaşını vurarak yaralayan ve kaçan şüpheli, akşam saatlerinde yakın mahallede başka bir arkadaşını daha vurarak yaraladı.

Konya'da dün tartıştığı bir arkadaşını vurarak yaralayan ve kaçan şüpheli, akşam saatlerinde yakın mahallede başka bir arkadaşını daha vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Bayram K., arkadaşı olduğu öğrenilen Kadir K. ile konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Kadir K., yanında bulunan tabancayla Bayram K'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayram K., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli dün ortak arkadaşlarını vurmuş

Şüpheli Kadir K. dün öğle saatlerinde arkadaşı Yasin F.'yi de bacağından vurdu. Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde bir çay ocağında buluşan Kadir K. ile Yasin F.'nin tartışmasında Kadir K. arkadaşını bacağından tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yasin F., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Bir gün arayla iki kişiyi vuran Kadir K.'nin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Selçuklu, Bayram, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir gün arayla iki arkadaşını vurdu - Son Dakika


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