Son Dakika Haberleri: Bir gün önce aldığı kamyoneti kazada hurdaya döndü
Son Dakika Güncel Haber

Bir gün önce aldığı kamyoneti kazada hurdaya döndü

39 dakika önce

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu sürücü Şevket Bilgen (55) ve oğlu Serdar Bilgen (31) yaralandı.

Bir gün önce aldığı kamyoneti kazada hurdaya döndü, System.String[]
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu sürücü Şevket Bilgen (55) ve oğlu Serdar Bilgen (31) yaralandı. Bilgen'in hurdaya dönen kamyoneti 1 gün önce İzmir'den aldığı ve memleketi Isparta'ya dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Denizli- Antalya yolu Bozkurt ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Şevket Bilgen yönetimindeki 48 UN 450 plakalı hırdavat yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Şevket ile oğlu Serdar Bilgen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şevket Bilgen ardından Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından hafif yaralanan Serdar Bilgen'in ise tedavisi olay yerinde yapıldı.
Serdar Bilgen, hurdaya dönen kamyoneti dün İzmir'den aldıklarını ve memleketleri Isparta'nın Yalvaç ilçesine giderken kaza yaptıklarını söyledi. Serdar Bilgen, "Aracımızla tarlaya devrildik. Kendi imkanlarımızla güçlükle dışarı çıkabildik. Ben şans eseri fazla yara almadan kurtuldum. Eski aracımızı satıp, bu aracı dün 35 bin TL'ye almıştık. Şu an kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknemizle böyle bir kaza yaşadığımız için üzgünüz" dedi.
Öte yandan hastanede tedavisi devam eden sürücü Bilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Isparta, Denizli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de söyleşiye katılan Cem Yılmaz'ın aklı İstanbul'daki oğlunda kaldı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı Valilikte düzenlenen deprem toplantısına İmamoğlu'nun çağrılmaması tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:16:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir gün önce aldığı kamyoneti kazada hurdaya döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]