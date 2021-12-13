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Bir gün önce barıştığı karısını, ertesi gün pompalı tüfekle katletti - Son Dakika

Bir gün önce barıştığı karısını, ertesi gün pompalı tüfekle katletti

13.12.2021 09:50

Adana'da ikamet eden Nazik Sancar isimli kadın, bir süreden bu yana eşi Ömer Sancar ile ayrı yaşıyordu. Ancak çift, önceki gün yeniden barıştı. Çiftin barışması da feci olayı beraberinde getirdi.

Adana'da Nazik Sancar (28) isimli kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin yeni barıştığını duyanlar ise genç kadın adına daha da üzüldü.

EVLERİNDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki apartmanın 11'inci katında oturan Nazik ve Ömer Sancar çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı av tüfeğiyle eşi Nazik Sancar'a 4 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Bir süredir ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle öldürdü! Detayı duyanlar daha da üzüldü

GÖZALTINA ALINDI

Eşini vuran Ömer Sancar, olayın ardından polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendisini ihbar etti. Şüpheli, olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekibinin yaptığı incelemede Nazik Sancar'ın öldüğü belirlendi.

BİR GÜN ÖNCE BARIŞMIŞLAR

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve dün barıştıkları iddia edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi eş Ömer Sancar emniyette sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Bir gün önce barıştığı karısını, ertesi gün pompalı tüfekle katletti

Çukurova, Cinayet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir gün önce barıştığı karısını, ertesi gün pompalı tüfekle katletti - Son Dakika


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