Bir gün önce fenalık geçirmişti!
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ALMAN kamuoyu, "Merkel'in nesi var" sorusuyla uğraşırken, Başbakan Merkel çarşamba günü yine hiçbir şey yokmuş gibi Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:53
ALMAN kamuoyu, "Merkel'in nesi var" sorusuyla uğraşırken, Başbakan Merkel çarşamba günü yine hiçbir şey yokmuş gibi Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Ardından da programını aksatmadan Aşağı Saksonya
'daki Goslar kentine gitti. Burada eski Dışişleri Bakanı ve SPD Lideri Sigmar Gabriel
'i de ziyaret eden Merkel, tarihi Kaiserpfalz Meydanı'nda öğrencilerle bir tartışma programına katıldı.
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