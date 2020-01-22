Bir gün önce taşınan kiracılar parayı çaldı, kalp krizinden öldü - Son Dakika
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Bir gün önce taşınan kiracılar parayı çaldı, kalp krizinden öldü

1 saat önce

Karabük'te, Recep Gücük (87) evinde koltukta ölü bulunurken, yakınları eve hırsız girdiğinden şüphelendi.

Bir gün önce taşınan kiracılar parayı çaldı, kalp krizinden öldü, System.String[]

Karabük'te, Recep Gücük (87) evinde koltukta ölü bulunurken, yakınları eve hırsız girdiğinden şüphelendi. Bir gün önce alt kata kiracı olarak taşınan kişilerin Gücük'ün evinden 14 bin 500 TL'yi çaldığı belirlenirken, 2 kişi tutuklandı. Recep Gücük'ün evinden paranın çalındığını anlamasıyla kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor.

Olay, dün Kurtuluş Mahallesi Çelik Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Recep Gücük evin salonunda bulunan koltukta eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Eşi, komşularından yardım istedi. Komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Recep Gücük'ün cenazesi morga kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Recep Gücük'ün cenazesinin defin işlemleri sırasında yakınları polise başvurdu. Yakınları, Recep Gücük'ün evinin alt katındaki daireyi 300 TL'ye kiralayan A.S., N.G ve H.B.'nin olaydan bir gün önce eve taşındığını ve evde bulunan 14 bin 500 TL'nin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine polis araştırma başlattı. Ekipler, Recep Gücük'ün evinden çalınan 14 bin 500 TL'nin alt kata bir gün önce taşınan kiracılarının evinde buldu. Polis, A.S., N.G ve H.B'yi gözaltına aldı.

PARANIN ÇALINDIĞINI ANLAYINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Recep Gücük'ün yapılan otopsisinde, vücudunda darp cebir izi olmadığı, delici kesici ve ateşli silah yaralanmasının bulunmadığı, kalp krizi geçirerek öldüğü tespit edildi. Recep Gücük'ün evinden paranın çalındığını anlamasıyla kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.S. ve N.G. tutuklanırken, H.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:47 
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