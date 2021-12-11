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Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu

11.12.2021 08:51

Fatih'teki evinde 32'nci yaş gününü kutlayan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov, ertesi gün arkadaşlarının aramalarına yanıt vermedi. Durumdan şüphelenen arkadaşlarının polise haber verince gerçekler ortaya çıktı. Eve giren ekipler Ahmedenov'un cansız bedeniyle karşılaştı. Gencin ölüm nedeni araştırılırken, evde yapılan aramalarda ise çok sayıda içki şişesi bulunduğu kaydedildi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Şehremini Mahallesindeki 6 katlı binanın bodrum katında meydana gelen olayda, İstanbul Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde arkadaşları evden ayrılırken Ahmedenov evde tek başına kaldı.

Yeni yaşını kutlayan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi, ertesi gün evinde ölü bulundu

TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ

Dün akşam saatlerinde Ahmedenov'u arayan arkadaşları, telefon açılmayınca durumdan şüphelenerek evine geldi. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca polise haber verildi.

Yeni yaşını kutlayan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi, ertesi gün evinde ölü bulundu

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla eve giren sağlık ve polis ekipleri Ahmedenov'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

Yeni yaşını kutlayan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi, ertesi gün evinde ölü bulundu

EVİNDE ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ BULUNDU

Ahmedenov'un cansız bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, dairede çok sayıda içki şişesi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu

Türkmenistan, Edebiyat, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu - Son Dakika


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