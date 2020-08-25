Bir günde 156 kişiye para cezası yazıldı - Son Dakika

Bir günde 156 kişiye para cezası yazıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa genelinde 1831 personelden oluşan 457 ekip, korona virüs salgınıyla mücadelede en önemli tedbirler olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı denetim gerçekleştirdi.

Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği tüm ilçelerde, Kaymakamlıkların organize ettiği 299 denetim ekibi 24 Ağustos 2020 günü 3 bin 374 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal ettikleri belirlenen 133 iş yeri ve 46 kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 43 bin 210 TL tutarında idari para cezası kesti. Maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında 156 kişiye 151 bin 600 TL para cezasının kaydedildiği il genelinde, 548 personelden oluşan 158 ekibin görev aldığı izolasyon denetimlerinde de korona virüs pozitif tanısı ve temas tespit edilerek evde izolasyon tedbirine tabi tutulan 7 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenenler adreslerine çağrılarak, her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 22 bin 50 TL para cezası yazıldı.

Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları telefonla arayarak, denetimlerini sürdürmeye devam eden pandemi çağrı merkezi de son 24 saatte 223 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.