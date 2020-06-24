Bir günde 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün yakalandı - Son Dakika

Bir günde 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün yakalandı

Bir günde 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün yakalandı Kadıköy ve Ümraniye'de 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün içinde yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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