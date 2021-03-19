Bir günde 65 adres karantina altına alındı - Son Dakika

Bir günde 65 adres karantina altına alındı

19.03.2021 17:00
Bir günde 65 adres karantina altına alındı, System.String[]

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 adres karantina altına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleriyle ilgili yeni karantina kararları aldı. Türkiye'nin risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'da, 65 adres için karantina kararı alındı. Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 65 adreste 10 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak. - ADIYAMAN

Bir günde 65 adres karantina altına alındı

Hıfzıssıhha Kurulu, Mahmut Çuhadar, Koronavirüs, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir günde 65 adres karantina altına alındı - Son Dakika


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