Bir günde 70 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'da Korona virüs salgını dolayısıyla gerçekleştirilen dinamik denetimlerde bir günde 70 bin 959 TL idari para cezası uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 28 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Bir yandan yapılan denetimler ve uygulanan kısıtlamalar bir yandan da aşılama çalışmaları ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Hafta başında açıklanan kontrollü normalleşme programına göre orta riskli iller kapsamında yer alan Aydın'da dinamik denetim yapıldı.

Sivil toplum kuruluşlarından 262 personelden oluşmuş 102 ekip, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından 19 personelden oluşmuş 7 ekip, gıda denetmenlerinden 95 personelden oluşmuş 32 ekip ve yerel yönetimlerden 130 personelden oluşmuş 49 ekip olmak üzere toplamda 3 bin 339 personelden oluşan bin 121 ekip ile il genelinde dinamik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 bin 55 yeme-içme yeri, 84 otel-konaklama tesisi, 558 toplu ulaşım aracı ve 10 bin 545 kişi denetlendi. Denetlemeler kapsamında konulan kurallara uymadığı tespit edilen işletme ve kişilere 70 bin 959 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN