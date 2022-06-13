Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı - Son Dakika
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Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı

13.06.2022 10:45
Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı

Adıyaman'da bir günde 9 farklı arazide anız yangını çıktı.

Adıyaman'da bir günde 9 farklı arazide anız yangını çıktı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler etrafa sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da, bir gün içerisinde 9 farklı bölgede meydana gelen ekin ve bahçe yangınları ihbarını alan Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, harekete geçerek, kısa sürede alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda meydana gelen yangınlar tek tek kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangınlarda toplamda 50 dönümlük alanda bulunan ekinler küle dönerken, bahçelerde ise çok sayıda ağaç zarar gördü. Yine yangınlar nedeniyle kaplumbağa gibi birçok hayvan ise yanarak telef oldu.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı
Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı
Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı
Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı

YORUMLAR
500
Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı - Son Dakika

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