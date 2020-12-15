Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi. Paylaşımda, vefat edenlerin ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilendi.

TTB, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini de Twitter hesabından paylaştı.

TTB'nin paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

- Nevşehir'de görev yapan Eczacı Mustafa Kocatmaz'ı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

- Samsun'da görev yapan Eczacı Zeki Gül'ü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

- Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker'i Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

- Adana Ceyhan İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ebe Elif Özer'i Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

- Ankara'da özel bir hastanede çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı'yı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

- Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Ali Ayvalık'ı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

- Antalya'da özel bir klinikte çalışan Diş Hekimi Ragıp Hazar'ı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

- Isparta Şehir Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül'ü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden emekli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güngör Nişli'yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.