Bir günde dört mevsim yarış - Son Dakika
Son Dakika Spor Bir günde dört mevsim yarış - Son Dakika Spor

Bir günde dört mevsim yarış

6 saat önce

ANTALYA'da düzenlenen 'Maviden Beyaza Antalya' etkinliğinde sporcular ve sporseverler bir günde 4 mevsimi yaşadı.

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ANTALYA'da düzenlenen 'Maviden Beyaza Antalya' etkinliğinde sporcular ve sporseverler bir günde 4 mevsimi yaşadı. Sabah Konyaaltı Sahili'nde yüzen sporcular, ardından 50 kilometre bisiklet sürdü. Etkinlik, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki pistte yapılan kayak yarışlarıyla sona erdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentin doğal ve iklimsel güzelliklerinin tanıtımı amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 'Maviden Beyaza Antalya' kış sporları organizasyonu büyük heyecanla başladı. 'Yüz- sür- kay' olarak adlandırılan etkinlikte sporcular, ilk önce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yüzmeyle başladı. Yüzücülerin soğuk havadan korunmak için mayolarının üzerine mont giyip ayaklarını da çorapla soğuktan korudukları dikkati çekti. Bazı sporcular ise yüzme yarışı öncesinde sarıldıkları havlularla ısınmaya çalıştı. Etkinlik kapsamında sporcular ve izleyenler bir günde dört mevsimi yaşadı. Her etap için 30 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte yüzme yarışının ardından bisikletçiler 50 kilometrelik zorlu tırmanışa karşı pedal çevirdi. Bisikletli sporcuların dik yokuştan oluşan parkur boyunca oldukça zorlandığı dikkati çekti. Parkur Saklıkent Kış Sporları Merkezi'nde sona ererken, burada kayak sporcuları start aldı. 2,5 kilometrelik pistte kayak yapan sporcular renkli görüntüler oluşturdu. Kış sporları organizasyonu kayak etkinliği ile sona erdi.

ANTALYA'NIN TANITIMA BÜYÜK KATKI

Maviden Beyaza Antalya Kış Sporları Organizasyonu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, etkinliği Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından çok önemsediklerini vurguladı. Antalya'nın dünyada aynı gün hem kayak yapılabilen, hem de denize girilebilen nadir kentlerden biri olduğunu vurgulayan Çetin, şunları söyledi:

"Antalya'da aynı gün içerisinde Toroslar'da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Bu özellik, Antalya'yı dünyadaki birçok turizm destinasyonundan farklı kılan bir zenginlik. Geçen yıl Saklıkent'te kayak yarışı ile başlatmıştık. Bu sene tam tersini yaptık. Konyaaltı'ndan yüzme yarışı ile startını verdik. Sporcular için de izleyenler için de çok güzel ve heyecanlı bir organizasyon oldu. Zor bir parkur olmasına rağmen tüm sporcularımız ve görevlilerimiz en küçük bir olumsuzluk yaşamadan yarışlarımızı tamamladık. Bu etkinliği Antalya turizminin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız. Hedefimiz gelecek yıllarda dünyaca ünlü sporcuları kentimizde ağırlamak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntüler

Genel detaylar


- Antalya
Konyaaltı, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
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