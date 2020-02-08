Bir günde dört mevsim yarış (2) - Son Dakika

KAZANANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) düzenlediği 'Maviden Beyaza Antalya' kış sporları organizasyonu sona erdi. 'Yüz-sür-kay' etaplarından oluşan ve her etap için 30'ar sporcunun ter döktüğü yarışlarda, bir günde 4 mevsim yaşandı.Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 9 derecelik soğuk havaya rağmen mayolarını giyerek denize giren sporcular, 400 metre yüzdükten sonra ikinci etap olan bisiklete geçti. Bisikletli sporcular 50 kilometrelik dik yokuştan oluşan parkuru zor da olsa tamamladıktan sonra son parkura geçti. Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise kayak sporcuları 2.5 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da son parkurda yarışı yakından takip etti. Kazananların belli olmasının ardından ödül törenine geçildi. Vali Karaloğlu ve ATSO Başkanı Davut Çetin kazananlara ödüllerini teslim etti.