Bir günde iki ayrı hırsızlık yapan şahıs kamerada - Son Dakika

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Bir günde iki ayrı hırsızlık yapan şahıs kamerada

Hırsızlık yaptığı anlar kameralara ansıyan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de aynı gün içerisinde iki farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Arnavutköy'de C.Y. isimli kişi aynı gün içerisinde iki farklı işyerine girerek hırsızlık yaptı. Önce Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir yemek üretim merkezine giren şahıs, işyeri sahibine ait çantayı çaldı. Daha sonrasında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir perdeciye giren C.Y., dizüstü bilgisayarı alarak çıktı. Hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği olayda zanlı C.Y., Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. İfadesinde, çantayı boş bir araziye attığını, bilgisayarı ise 300 TL karşılığında telefon bayisine sattığını söyleyen şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemede, çalınan çanta boş bir arazide bulunurken, telefon bayine satılan bilgisayar, polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.