Son Dakika Haberleri: Bir Günde İkinci Kez Sel Vurdu

Bir Günde İkinci Kez Sel Vurdu

47 dakika önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış bir gün içerisinde ikinci kez sele neden oldu.

Bir Günde İkinci Kez Sel Vurdu, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış bir gün içerisinde ikinci kez sele neden oldu. İlçede geceyi ise çakan şimşekler aydınlattı.

Yavuzeli'de öğlen saatlerinde başlayan yağmur ve dolu nedeniyle ilçe merkezinden geçen çay taşarak sele neden olmuştu. Yaklaşık bir saat süren yağışın durmasının ardından ise bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Akşam saatlerinde yeniden bastıran dolu ve yağmur ilçede ikinci kez yaşamı felç etti. Tarım arazileri ve evler su baskınları nedeniyle zarar görürken yolar gölete dönüştü.

İlçede gece karanlığının çökmesinin adından ise gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu. Yaşanan sel felaketinin ardından peş peşe çakan çakan şimşekler geceyi aydınlattı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:12 Kaynak: İHA
Gaziantep, Yavuzeli, Güncel
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