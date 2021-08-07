Milli karatecimiz Uğur Aktaş'ın bronz madalya kazanmasıyla #Tokyo2020 'deki madalya sayımızı 13'e yükselttik ve 1948 Londra rekorunu geride bıraktık. Toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz elde ettik.
Bugün kadınlar boksta Busenaz Sürmeneli Çinli rakibini yenerek altın madalya alırken, finalde kaybeden Buse Naz Çakıroğlu da gümüş madalya elde ederek göğsümüzü kabarttı.
Türkiye, tarihinde en çok olimpiyat madalyası kazandığı oyunları yaşıyor. Rekor 1948 Londra Olimpiyatları'ndaydı. O dönemdeki sporcularımız 12 madalya kazanmıştı.
Uğur, bronz madalya zaferinin ardından, "Biraz buruk bir sevinç var içimde. Sakatlığım vardı, beni çok zorladı. Altın olsun istiyordum ama nasibimizde bronz madalya varmış. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Okçulukta Mete Gazoz, boksta ise Busenaz Sürmeneli altın madalya kazanan sporcularımız oldu.
İşte madalya alan sporcularımız:
Altın: Mete Gazoz, Altın: Busenaz Sürmeneli, Gümüş: Eray Şamdan, Gümüş: Buse Naz Çakıroğlu, Bronz: Hakan Reçber, Bronz: Hatice Kübra İlgün, Bronz: Rıza Kayaalp, Bronz: Yasemin Adar, Bronz: Ferhat Arıcan, Bronz: Taha Akgül, Bronz: Ali Sofuoğlu, Bronz: Merve Çoban, Bronz: Uğur Aktaş.
Son Dakika › Spor › Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı - Son Dakika Spor