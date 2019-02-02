Son Dakika Haberleri: Bir Gündür Haber Alınamayan Yusuf İçin İlçe Seferber Oldu

Bir Gündür Haber Alınamayan Yusuf İçin İlçe Seferber Oldu

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve bir gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Yusuf Durdu için ilçe halkı adeta seferber oldu.

Bir Gündür Haber Alınamayan Yusuf İçin İlçe Seferber Oldu, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden ve bir gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Yusuf Durdu için ilçe halkı adeta seferber oldu.

Alınan bilgilere göre; polise başvuran Yusuf Durdu'nun ailesi, çocuklarından dünden bu yanan haber alamadıklarını, cep telefonunun açık olduğunu, ancak açmadığını belirtti. Dün akşam Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan müracaatından ardından Yusuf'u arama çalışmaları başladı. Ailesi Yusuf'u görenlerin 0546 624 61 54 numaralı telefondan kendilerine ulaşmasını isterken, şahsın kısa süre önce askerden geldiği öğrenildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

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