Bir gündür kayıp olarak aranan genç, otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
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Bir gündür kayıp olarak aranan genç, otomobilinde ölü bulundu

25 dakika önce

ADANA'da yakınlarının bir gündür haber alamadığı asansör firmasında çalışan Mustafa Gök (22), otomobilinde yüzü kanlı şekilde ölü bulundu.

Bir gündür kayıp olarak aranan genç, otomobilinde ölü bulundu, System.String[]

ADANA'da yakınlarının bir gündür haber alamadığı asansör firmasında çalışan Mustafa Gök (22), otomobilinde yüzü kanlı şekilde ölü bulundu.

Merkez Çukurova ilçesindeki Amerikan Adası'na piknik yapmaya gidenler, saat 20.30 sıralarında 55 AZR 41 plakalı otomobilde yüzü kanlı bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, isminin Mustafa Gök olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. Acı haberi duyup, olay yerine gelen Gök'ün anne ve babası ile yakınları sinir krizi geçirdi. Yakınlarının, Gök'ten bir gündür haber alamadığı öğrenilirken, polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gök'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gök'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRFALI


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:03 Kaynak: DHA
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