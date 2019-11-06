Son Dakika Haberleri: Bir günlüğüne belediye başkanı oldu
Son Dakika Yaşam Bir günlüğüne belediye başkanı oldu

Bir günlüğüne belediye başkanı oldu

8 saat önce

Bayırköy Ortaokulu'nun başarılı öğrencilerinden Muhammed Erdil, bir gün boyunca Belde Belediye Başkanlığı görevini temsili olarak yerine getirdi.

Bir günlüğüne belediye başkanı oldu, System.String[]

Bayırköy Ortaokulu'nun başarılı öğrencilerinden Muhammed Erdil, bir gün boyunca Belde Belediye Başkanlığı görevini temsili olarak yerine getirdi.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle de görüşme imkanı bulan Erdil, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.


Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığı'na getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
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