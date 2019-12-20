Bir günlüğüne belediye başkanı oldu - Son Dakika
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Bir günlüğüne belediye başkanı oldu

6 saat önce

Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Lisesinin başarılı öğrencilerinden Hatice Akkuş, bir günlüğüne İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Bir günlüğüne belediye başkanı oldu, System.String[]

Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Lisesinin başarılı öğrencilerinden Hatice Akkuş, bir günlüğüne İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.


Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle görüşme imkanı bulan Akkuş, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti. Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığına getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı. - BİLECİK

Hatice Çarpar, Pazaryeri, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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