Bir günlüğüne kiraladığı araç başına iş açtı! İmzaladığı senetle icraya verildi - Son Dakika
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Bir günlüğüne kiraladığı araç başına iş açtı! İmzaladığı senetle icraya verildi

04.06.2022 14:31
Bir günlüğüne kiraladığı araç başına iş açtı! İmzaladığı senetle icraya verildi

Emre Tirun isimli adam, üniversite okuduğu Denizli'de bir günlüğüne kiraladığı otomobili teslim alırken, iddiaya göre boş senede imza attı. Okulu bitirip memleketine dönen Tirun, imzaladığı senet yüzünden 140 bin TL'lik borçla icraya verildi.

30 yaşındaki Emre Tirun, 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Eğitimi için Denizli'ye giden Tirun, bir süre sonra küçük eşyalarını taşımak için araç kiraladı. İddiaya göre, Tirun'a kullandığı kiralık aracı teslim alırken boş senet imzalatıldı.

140 BİN TL'LİK BORÇLA İCRAYA VERİLDİ

Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirun da araç kiraladığı kişilerin kendisine boş senet imzalatıp, dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldı. Aynı şekilde birkaç kişinin daha dolandırıldığını öğrendiğini belirten Tirun, yetkililerden yardım istedi.

Araç kiralarken imzaladığı senet yüzünden icralık oldu

BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Başından geçenleri anlatan Emre Tirun, "Otomobili sağ salim teslim ettim. Aradan 6 yıl geçtikten sonra 2021 yılı ekim ayına doğru hakkımda düzenlenen 140 bin TL'lik senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu. Gerek özel hayatım gerek sosyal hayatım sarsıldı. Birçok yere başvuru yaptık. Senetteki imzanın bana ait olmasından dolayı çıkar yol bulamadık. Savcılığa giderek dolandırıldığımı söyleyerek, suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerin mağdur ettiği tek kişinin ben olmadığımı öğrendim. Benimle birlikte birkaç kişi daha var, aynı kişiler tarafından dolandırılan" dedi.

Araç kiralarken imzaladığı senet yüzünden icralık oldu

"OĞLUMU ÇOK ZOR ŞARTLARDA OKUTTUM"

Emre Tirun'un annesi İklime Yıldırım ise, "Oğlumu çok zor şartlar halinde okuttum. Yetimlerimin parasını kimseye yedirmek istemiyorum. Evimizde huzur kalmadı, oğlum çalışamaz durumda. Ne olur bize de bir el uzatın, yardım edin" diye konuştu.

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Denizli'de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu Denizli'de tarihi değiştirecek kaya resimleri bulundu
Kaynak: DHA

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir günlüğüne kiraladığı araç başına iş açtı! İmzaladığı senetle icraya verildi - Son Dakika

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