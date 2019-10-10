Son Dakika Haberleri: Bir günlüğüne Milli Eğitim Müdürü oldu
Son Dakika Yaşam Bir günlüğüne Milli Eğitim Müdürü oldu

Bir günlüğüne Milli Eğitim Müdürü oldu

52 dakika önce

Kamu kurum ve kuruluşlarını tanıma ve işleyişlerini öğrenme imkanı veren, Bilecik Valiliği himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencisi Bora Gencer, bir gün boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yerine getirdi.

Bir günlüğüne Milli Eğitim Müdürü oldu, System.String[]

Kamu kurum ve kuruluşlarını tanıma ve işleyişlerini öğrenme imkanı veren, Bilecik Valiliği himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencisi Bora Gencer, bir gün boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yerine getirdi.


Sabah müdürlük makam aracıyla evinden alınan Bora Gencer, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birimleri hakkında bilgi alarak müdürlük makamının gün boyunca devam eden programına eşlik etti. Okul ziyaretleri programı kapsamında 15 Temmuz Anadolu Lisesini ve Refik Arslan Öztürk Fen Lisesini ziyaret eden genç müdür, derslere katılarak öğrencilerle sohbet etti. Programında Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz'la da bir araya gelen vekil müdür kentteki tüm ilk ve orta dereceli okullarda temel bisiklet sürüşü ve trafik konusunda eğitimler veren Yavuz'dan bilgi aldı.


Müdürlük makam aracıyla evinden sabah alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne getirilen genç müdür günün sonunda evine bırakıldı. - BİLECİK

Bora Gencer, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
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