Son Dakika Haberleri: Bir günlüğüne müftü oldu

Bir günlüğüne müftü oldu

4 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Kerem, bir gün boyunca Bilecik İl Müftülüğü görevini yerine getirdi.

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Bilecik Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Kerem, bir gün boyunca Bilecik İl Müftülüğü görevini yerine getirdi.

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş'un programına eşlik ederek aynı zamanda müftülük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirlerle de görüşme imkanı bulan Kerem, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:08 Kaynak: İHA
Necati Akkuş, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam
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