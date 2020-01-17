Bir günlüğüne rektörlük görevini yerine getirdi - Son Dakika

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Zeynep Kaya, ortaokul ve lise öğrencilerinin kamu kurumlarında bir gün süre ile idareciliği deneyimlerini sağlayan proje kapsamında bir günlüğüne temsili Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü koltuğuna oturdu.



Stajyer Rektöre Zeynep Kaya'ya üniversite kampüsünde geçirdiği gün boyunca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nurgül Özbay eşlik etti. Sabah saatlerinde okulundan makam aracıyla alınan stajyer rektör, rektörlük girişinde görevli personel tarafından karşılandı. Rektör Vekili Prof. Dr. Nurgül Özbay ile odasında bir araya gelen Stajyer Rektör Zeynep Kaya tanışma sohbetinin ardından üniversitenin işleyişi hakkında bilgilendirildi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektörü olarak geçirdiği günün ardından duyguları sorulan Zeynep Kaya, rektörlük görevinin zor bir meslek olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Tüm üniversitedeki iş ve işleyişlere baktığımda bir şekilde rektörün sorumluluğunu her alanda görebiliyorum ve bunun yanı sıra rektör, çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini, talep ve ihtiyaçlarını takip ediyor dolayısıyla Rektörlük görevini sürdürmek büyük çaba, emek ve sabır gerektirdiğini düşünüyorum. Beni karşılayan herkesin samimi, güler yüzlü ve cana yakın davranması beni ayrıca mutlu etti. Üniversite yapısal olarak geniş bir alana kurulmuş, çeşitli faaliyetlere yönelik birçok imkanında bulunması öğrenciler açısından çok önemli. Üniversitemize hukuk ve tıp fakültelerinin de kazandırılmasını isterim" dedi.



Günün sonunda bir açıklama yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Nurgül Özbay ise, "Bilecik Valiliği himayesinde sürdürülen proje kapsamında bugün rektörlük görevini birlikte yürüttüğümüz Zeynep için bu çok faydalı bir gün geçtiğini düşünüyorum. Edindiği tecrübeler hem Zeynep için hem de bu tecrübeleri paylaşacağı arkadaşları açısından hedeflerini belirlemede ve ileriye yönelik atacakları adımlarda yarar sağlayacaktır. Bu vesileyle tanıştığımız Zeynep'in gelecekte güzel yerlere geleceğine inanıyorum ve başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK