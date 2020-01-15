Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu - Son Dakika

Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'nun başarılı öğrencilerinden Eylül Rana Tekin, bir günlüğüne temsili olarak İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'nun başarılı öğrencilerinden Eylül Rana Tekin, bir günlüğüne temsili olarak İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.


Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle görüşme imkanı bulan Tekin, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.


Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığına getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 çocuk annesi, eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı
Hakkari'de ayağında 'iran 2018' yazılı halka bulunan güvercin yakalandı Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı Avrupa'da hızla yayılan dizel yasağının Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor

Son Dakika Haberleri
18:11 Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler: Putin ile Bush birlikte dans etti - Son Dakika Haber
18:09 Polis eşlerinden öğrencilere destek - Son Dakika Haber
18:08 Başkan Köse'den "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" değerlendirmesi - Son Dakika Haber
18:08 Irak: "Topraklarımızı komşu ülkelere saldırma amacıyla kullandırmayacağız" - Son Dakika Haber
18:06 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna yaptığı baskın ve... - Son Dakika Haber
17:10 YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak - Son Dakika Haber
17:06 Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a sert sözler: Milletten özür dilemeli - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:17:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir günlüğüne temsili belediye başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]