Bir günlüğüne temsili olarak AFAD Bilecik İl Müdürü oldu - Son Dakika

Ertuğrulgazi Lisesi 12'inci sınıf öğrencilerinden Tamer Yayla, bir günlüğüne temsili olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü görevini yürüttü.



Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan "Bir Günlüğüne İdareci Olma" projesi Kapsamında Ertuğrulgazi Lisesi 12'inci sınıf öğrencilerinden Tamer Yayla, AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'in makamına oturarak bir günlüğüne görevi yönetti. Proje ile bir çok öğrencinin çeşitli kurumlar bir günlüğüne müdürlük yaptığı anlatan AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "Projenin amacı öğrencilerin başarının arttırılması, motivasyonun sağlanması ve mesleki rehberlik anlamında öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, meslek seçimine ve mesleklerle ilgili bilgilere ulaşması, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmelerini sağlamak. Bu anlamda Ertuğrulgazi Lisesi 12'inci sınıf öğrencilerinden Tamer Yayla'yı müdürlüğümüzde ağırladık. İl Müdürlüğü koltuğunu devrettiğimiz Tamer Yayla'ya kurumumuzun çalışma ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yaptık" dedi. - BİLECİK