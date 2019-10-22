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Bir günlüğüne vali olunca hayali gerçekleşti

24 dakika önce

Bir günlüğüne vali olunca hayali gerçekleşti Sabah makam aracı ile evinden alındı, gün boyu Vali Şentürk ile birlikte çalışmaları izleyerek program ve etkinliklere katıldı Kamu kurum müdürleri meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere...

Bir günlüğüne vali olunca hayali gerçekleşti

Sabah makam aracı ile evinden alındı, gün boyu Vali Şentürk ile birlikte çalışmaları izleyerek program ve etkinliklere katıldı

Kamu kurum müdürleri meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bırakıyor

Stajyer Vali Pelin Ebe; "Uygulanan proje, meslekleri tanımamız açısından yararlı ve önemli"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Sorumluluğa talip gençlerin çıkmasına vesile oluyoruz"

BİLECİK - Bilecik Valiliğince yürütülen proje kapsamında kentte görev yapan başta valilik makamı olmak üzere kamu kurum müdürleri, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bırakıyor.

Proje kapsamda Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Pelin Ebe, Vali Bilal Şentürk'ün yanında staj için sabah valilik makam aracı ile evinden alınarak, Bilecik Valiliğine geldi. Girişte Özel Kalem Müdür Vekili Gülgün Işık tarafından karşılanan Ebe, gün boyu Vali Şentürk ile birlikte çalışmaları izleyerek program ve etkinliklere katıldı.

"Uygulanan proje, meslekleri tanımamız açısından yararlı ve önemli"

Projeyi hazırlayan Vali Şentürk'e teşekkür eden stajyer vali Pelin Ebe, uygulanan projenin meslekleri tanımak için yararlı ve önemli olduğuna değinerek, "Konularla yakından ilgilenmenin her zaman için daha olumlu sonuçlar verdiğini canlı olarak görmüş oldum. Toplantılarda, işsizlikle ve eğitimle ilgili hazırlanan projeleri değerlendirme fırsatı buldum. Valilik makamıyla ilgili görüşlerim değişti, güzel ama sorumluluğu ağır bir meslekmiş. Vali tüm ili idare ediyor. Uygulanan proje, meslekleri tanımamız açısından yararlı ve önemli. Sonuçta biz mesleği tanımadan yazdığımız bölümlere gidersek sevmeyebiliriz. Birçoğumuz da bunu yapıyor, sonradan mesleğimizi öğreniyoruz. Bu projeyle ben çok daha yakından öğrendim. Arkadaşlarımın da öğrenmesini isterim. Beğendim valiliği" ifadelerine yer verdi.

"Sorumluluğa talip gençlerin çıkmasına vesile oluyoruz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, sorumluluğa talip gençlerin çıkmasına vesile olduklarını ifade ederek, "Stajyer vali Pelin kızımız, vali olmasa bile ülkemiz adına farklı alanlarda istikbal vaat ediyor. Yapacağı işi çok iyi yapması gereken, o anlayışı kavrayan ve onu daha da geliştirebilecek çalışmalarıyla bir yere gelebileceğine inanıyorum. İnşallah o günleri de göreceğiz. Burada yaşadığı tecrübeleri arkadaşlarıyla da paylaşarak hem devleti tanıması, hem kurumların işleyişini görmesi, hem de kamu adına sorumluluk taşımanın ne olduğunu görmesi önemli. Hayata hazırlanırken sorumluluğa talip gençlerin çıkmasına vesile olmak istiyoruz. Staj yapan öğrencilerimizle diyaloğumuz bitmiyor, sonrasında da diyaloglarımız devam ediyor. Dışarıdan bakan bir göz olarak gençlerin bizlere önerileri olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Stajyerlik görevini tamamlayan Ebe, makam arabasıyla tekrar evine bırakıldı.

Bir günlüğüne vali olunca hayali gerçekleşti

Necati Şentürk, Bilecik, Sabah, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
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