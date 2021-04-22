Bir günlük başkan yeni parklar için talimat verdi - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapsamında devrettiği koltuğuna oturan küçük başkan, yeni parklar yapılması için talimat verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koltuğunu çocuklara devretti. Pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bugün çocuklarla bir araya geldiklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, koltuğunu devrettiği minik başkanlara belediyenin sorumlulukları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tüm çocukların bayramlarını kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir günlüğüne koltuğunu devrettiği çocuklara ilk talimatlarını vermelerine de yardımcı oldu.

Küçük başkanların ilk talimatları ise belediyenin okullara ve eğitime verdiği desteğin artarak sürmesi ve yeni parkların yapılması oldu. Çocukların ve gençlerin her zaman yanlarında ve destekçisi olduklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuklarına, çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlere ilişkin de bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, ziyaret sonrasında konuklarına hediyeler vererek uğurladı. - KOCAELİ