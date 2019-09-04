Son Dakika Haberleri: Bir günlük bebeğe ameliyatla yemek borusu
Son Dakika Güncel Haber

Bir günlük bebeğe ameliyatla yemek borusu

3 saat önce

Elazığ'da yemek borusu olmadan doğan bebek, operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Bir günlük bebeğe ameliyatla yemek borusu, System.String[]

Elazığ'da yemek borusu olmadan doğan bebek, operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Özel bir hastanede 2 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen kız bebeğin, beslenirken morarma ve ağzından salya akması üzerine yapılan tetkiklerinde yemek borusunun (özefagus) olmadığı saptandı. Ardından bebeğe operasyonla yemek borusu takıldı.

"Bu hastalar 30 yıl önce yaşayamıyordu"

Ameliyatı yapan Dr. Fikret Ersöz, 5 bin doğumda bir görünen yemek borusu yokluğu hastasına ameliyat yaptıklarını dile getirerek, "9 günlük tedavi sorunsuz geçti. Bugün itibariyle ameliyatla taktığımız yemek borusundan beslemeye başladık. Bu hastalar 30 yıl önce yaşayamıyordu. Afrika'da hala bu bebekler ölüyor." dedi.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar
PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olan Demet Akalın'a övgü yağdırdı PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:18:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir günlük bebeğe ameliyatla yemek borusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]