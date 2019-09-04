Bir günlük bebeğe ameliyatla yemek borusu yapıldı

Elazığ'da yemek borusu olmadan doğan bebek, operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Özel bir hastanede 2 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen kız bebeğin, beslenirken morarma ve ağzından salya akması üzerine yapılan tetkiklerinde yemek borusunun (özefagus) olmadığı saptandı. Ardından bebeğe operasyonla yemek borusu takıldı.

"Bu hastalar 30 yıl önce yaşayamıyordu"

Ameliyatı yapan Dr. Fikret Ersöz, 5 bin doğumda bir görünen yemek borusu yokluğu hastasına ameliyat yaptıklarını dile getirerek, "9 günlük tedavi sorunsuz geçti. Bugün itibariyle ameliyatla taktığımız yemek borusundan beslemeye başladık. Bu hastalar 30 yıl önce yaşayamıyordu. Afrika'da hala bu bebekler ölüyor." dedi.