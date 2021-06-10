Üye Girişi
Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor - Son Dakika

Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor

10.06.2021 10:55
Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor, System.String[]

Kastamonu'da bir gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman, yaşadığı haksızlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak için memleketinden Ankara'ya yürüyüşe çıktı.

Kastamonu'da bir gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman, yaşadığı haksızlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak için memleketinden Ankara'ya yürüyüşe çıktı. 8 yıldır göremediği çocuklarına her ay nafaka ödemeye mahkum edilen başka bir şahsında eşlik ettiği Duman, dün yürüyüşe çıkarak 60 kilometre yürüyerek Çankırı'nın Ilgaz ilçesine ulaştı.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Mustafa Duman, ailesi ile birlikte İstanbul'a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, yaşadığı haksızlığı duyurmak için dün Kastamonu'dan Ankara'ya yürümeye başladı. Yaklaşık 60 kilometrelik yürüyüşün ardından Çankırı'nın Ilgaz ilçesine ulaşan 32 yaşındaki genç, Kastamonu-Ankara karayolunda yürüyüşünü sürdürüyor. 250 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara'ya ulaşacak Duman, 8 yıldır çocuklarının yüzünü göremeyen Dursun Türkan'ın da eşlik ettiği yürüyüşün sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmayı hedefliyor.

"Eski eşim çocuklarımın yüzünü bana göstermiyor"

Eski eşinin çocuklarını görmesine izin vermediğini iddia eden Dursun Türkan, "Zonguldaklıyım fakat Gebze'de ikamet ediyorum. 8 yıldır çocuğuma nafaka ödemekteyim ve 10 yıldır da çocuğumu göremiyorum. Her görmeye gittiğimizde eski eşim başka illere gidiyor, çocuğumu benden kaçırıyor. Ben, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan seslenmek istiyorum, bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Tek mağduriyetimiz budur" dedi.

"Nafakamı 4 yıldır ödeyemedim, 11 bin lira borcum birikti"

Çocukları için her ay 500 TL nafaka ödediğini söyleyen Türkan, "Bundan 4 yıl önce çalıştığım işten çıkartıldım. Bundan dolayı da ödeyemedim. İşsiz kaldım. 4 yıldır da nafaka ödeyemiyorum. Şu anda 11 bin TL nafaka borcum bulunuyor. Bu yüzden her icraya verdiklerinde işimden oluyorum. İşten atılıyorum. Buradan nafaka mağduru olarak Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Çocuklarım şu anda büyük kızım 11 yaşında, diğer kızım 6 yaşında. Çocuklarıma her nafaka ödediğimde herhangi bir ihtiyaçları karşılanmıyor. Her ödediğim nafakayı eski eşim kendisine harcamaktadır. Ben, asgari ücret ile geçinen bir insanım. Şu anda kendim başkasıyla evliyim. Sonuçta bende bir insana bakmaktayım. Ne yazık ki çocuklarımı 10 yıldır da göremiyorum. Ben, bir nafaka mağduru olarak Mustafa kardeşimi gördüm televizyonlarda. Bende, Mustafa kardeşim ile irtibata geçerek kendi mağduriyetimden bahsettim ve kendisine katılmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kabul etti, teşekkür ediyorum kendisine. Biz, Kastamonu'dan Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.

"Mağduriyetim devam ettiği için şimdi de Ankara'ya kadar yürüyeceğim"

Kastamonu'da merkez Pehlivan köyünde ikamet eden Mustafa Duman ise, "Ben, daha önce 580 kilometre boyunca Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürümüştüm. 8 İl'de 9 gün konaklayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkmayı arzu etmiştim ama görüşemedim. 23 Nisan Çocuk Bayramında Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törene katıldım. Daha sonra Taksim Cami açılışına katıldım. En sonunda da Kule açılışı vardı, bu açılışa da katıldım ama görüşemedim. Orada yağan yağmur nedeniyle ıslandım, biraz da hasta oldum. Allah'ı şükürler olsun kalbim attığı sürece davamı devam ettireceğim. Şu anda da 250 kilometrelik Kastamonu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiriyorum. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum. İnşallah Allah'ı izniyle sesim duyulur. Şu anda bir haksızlık yaşıyorum. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız, kabul etmeleri durumunda görüşmek istiyorum. 1 gün evli kaldığım resmi nikahlı eşime her ay 700 TL nafaka ödüyorum. 4 yıldır nafakayı ödüyorum. Hatta İstanbul'a yürüdüğüm için 1 aydır yollardaydım. Karşı tarafın avukatı beni hiç aramadı. Dün yeniden beni aramaya başladı. Kendi lehine benden para istiyor. Seni, televizyonlarda kurtaramaz diye beni hem tahrik ediyor hem de tehdit ediyor. Kapıma icra göndereceğini söyledi. Halen bu olayla uğraşıyorum. 1 aydır beni aramamıştı, basında bir süre bu konu işlenince beni arayamamışlardı. Yeniden aramaya başladılar. Ben, İstanbul'dan Kastamonu'ya döndüğümde tekrar beni arayıp rahatsız ediyorlar. Benim, mağduriyetim halen devam ediyor. Bu yüzden Kastamonu'dan Ankara'ya kadar mağduriyetimi anlatmak için yürüyeceğim" şeklinde konuştu.

"Benim gibi mağdur olan bir sürü insan var"

Önceki yürüyüşünde kendisini haberlerde izleyen başka bir nafaka mağduru arkadaşının bu yürüyüşe katılmak istediğini anlatan Duman, şunları kaydetti: "Allah'a şükür yalnız değiliz. İnşallah ikimiz birlikte Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Pazartesi'ye kadar Ankara'ya ulaşmayı hedefliyoruz. Gerekli birimlere, gerekli mercilere başvuruda bulunacağım ve yaşadığım sıkıntıları anlatacağım. Mağduriyetimizin giderilmesi adına yürüyüşüme devam edeceğim, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu yürüyüşlerde benim gibi bir sürü mağdur insanları gördüm. Daha önce Kastamonu'dan İstanbul'a yürüdüğümde insanların yollara döküldüğünü gördüm. Nafaka mağdurlarını gördüm. Bunları duydukça vicdanım el vermedi. Benim gibi mağdur olan bir sürü insan var. İnşallah rabbim yolumuzu hayırlı eğlesin" - KASTAMONU

Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor
Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor
Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor
Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor
Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor
Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor
Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor
Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor

Mustafa Duman, Kastamonu, Mahkum, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor - Son Dakika


Son Dakika

Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 11:52 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son kalesi olan mağazasını da kapattı 11:48 Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son kalesi olan mağazasını da kapattı Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı 11:24 Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 11:11 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı 10:46 Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi 10:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler 09:44 Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler

Son Dakika Haberleri
11:51 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
11:23 Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı
11:17 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
11:14 Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
11:03 Altın üst üste dört gündür düşüşte! Bugün altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
11:01 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde
10:54 Mesut Özil taraftara umut verdi: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız
10:52 5 gündür düşüş yaşıyordu! Dolar bugün 8,58'den işlem görüyor
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile evleneceği iddiasını yalanladı Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile evleneceği iddiasını yalanladı         
11:49
Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı         
11:38
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira         
11:18
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde         
11:02
Skandalların hakemi Makkelie, İtalya ile oynayacağımız karşılaşmayı yönetecek Skandalların hakemi Makkelie, İtalya ile oynayacağımız karşılaşmayı yönetecek         
10:40
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 11:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara'ya yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement