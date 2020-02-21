Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı - Son Dakika
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Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

7 saat önce

İstanbul'da bulunan bir restoran bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı, System.String[]

İstanbul'da bulunan bir restoran bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.


Çarşı Kanat, bir günlük kazancını Elazığ depremzedelerine bağışladı. Osmanlı döneminden kalma 15 çeşit çorbayı müşterilerine sunan Murat Garipoğlu bunun yanı sıra birçok Anadolu yemeklerini de mutfağında bulunduruyor.Birçok ünlü isminde tercih ettiği restoran son olarak yapmış olduğu sosyal yardım ile herkesin beğenisini kazandı. Pilot Murat lakaplı Murat Garipoğlu, tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan 6,8 lik Elazığ depreminde evleri yıkılan ve yardıma muhtaç vatandaşlar için restoranının 1 günlük tüm kazancını bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı. - ELAZIĞ

İstanbul, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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