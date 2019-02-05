Son Dakika Haberleri: Bir Günlük Gelirini Otistik Çocuklara Bağışladı

Bir Günlük Gelirini Otistik Çocuklara Bağışladı

41 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir oto bakım ve yıkama servisi, bir günlük gelirlerini otistik çocuklar yararına bağışladı.

Bir Günlük Gelirini Otistik Çocuklara Bağışladı, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir oto bakım ve yıkama servisi, bir günlük gelirlerini otistik çocuklar yararına bağışladı.

İzmir kara yolu üzerinde hizmet veren "Cafe Garege" isimli bir oto bakım ve yıkama servisinin sahibi Ümit Özen, bir farkındalık oluşturmak için düşüncesini, Afyonkarahisar Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Kılcı Kavas'la paylaştı.

Kentteki bir estetik otomobil kulübünden destek alan Özen, iş yerindeki bir günlük gelirini derneğe bağışladı.

Özen, etkinlikle gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Amacımız Afyonkarahisar'da sosyal yardımlaşmanın ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedik. Otomobil severlerin de bir farklılık yapabildiğini göstermek istedik. Yaptığımız birlik ve beraberliğin sonucu güzel program oldu. İnşallah, devamı gelir."

Dernek Başkanı Fatma Kılcı Kavas da yapılan bağışın otistik çocukların yararına kullanılacağını aktararak, "Oto bakım ve yıkama servisimizin böyle güzel sosyal sorumluluk projesi düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Yine bir otomobil kulübümüz de destek verdi. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah, bu tür projelerin devamı gelir." dedi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: AA

İzmir, Afyon, Güncel
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