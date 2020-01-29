Bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Elazığ merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlar çığ gibi büyüyor. Amasya'da berberlik yapan Mustafa Şahin İnce, bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı.



Elazığ ve Malatya'da yaşayan depremzedelere Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Amasya'dan da yardımlar devam ediyor. Merkezde berberlik yapan Mustafa Şahin İnce, dükkanına, '28 Ocak'ta elde edilen tüm gelirleri Elazığ ve Malatya'ya bağışlamaktayız. Desteklerinizi bekliyoruz' pankartı astı. İnce, gün içerisinde elde ettiği bin 500 lirayı depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD ekiplerine teslim etti.



Elazığ ve Malatya'da depremi yaşayan vatandaşların yanında olmak ve yaralarını sarmak için dükkanının bir günlük gelirini bağışlama kararı aldığı belirten İnce, "Elazığ ve Malatya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu zor günlerinde depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına bizlerde iş yerimiz olarak bir günlük kazancımız olan bin 500 lirayı deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza bağışlıyoruz" dedi. - AMASYA