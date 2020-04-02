Bir günlük kolonya stokunu sağlık çalışanlarına bağışladı - Son Dakika

Bir günlük kolonya stokunu sağlık çalışanlarına bağışladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren kozmetik firması 1 günlük kolonya stokunu sağlık çalışanlarının kullanması için bağışladı.

Çerkezköy'e bağlı Veliköy mahallesindeki organze sanayi bölgesinde faaliyet gösteren kozmetik fabrikası, 1 günlük kolonya stokunu, koronovirüs salgınına karşı mücadele veren Tekirdağ'daki sağlık çalışanlarına bağışladı. Üretilen kolonya, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağtay Onar'a teslim edildi.

Fabrikanın Genel Müdürü Seyitali Kara, salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık yaptığını belirterek, "Dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden koronovirüs salgını sebebiyle Tekirdağ bölgesindeki hastanelerimize kolonya bağışı yapmayı planladık. Bugün üretimimizin tamamını bölgemizdeki sağlık çalışanlarımıza bağışlayacağız. Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu biz bize yeteriz kampanyası bizde yönetim kurulu olarak dahil olmak istedik.Bu kapsamda bizde firma olarak esnek düzen sistemine geçtik. Burada çalışan personelimizin yarısını izine ayırdık.Dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Personelimizin de sağlığını düşünüyoruz" dedi.

'EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ'

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağtay Onar, bağıştan dolayı kozmetik firmasına teşekkür ederek, "Malumunuz bütün dünyayı etkileyen koronavirüs hastalığı ülkemizde de beklediğimizin üzerinde bir potansiyel ile etkilemeye devam ediyor.Bu süreçte el hijyenine dikkat etmek çok önemli.Hastalığın yayılmasını engellemekte. Gerek toplu taşıma araçlarında gerekse komu binalarında el hijyenine ve kişisel mesafeye mümkün olduğu kadar fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda el hijyenini sağlama konusunda el dezenfektanı ve kolonyanın kullanılmasını bilim insanları öneriyor.Biz de bu desteklerinden ötürü fermamıza bize vermiş oldukları u desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.