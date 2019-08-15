Son Dakika Haberleri: Bir hafta ara ile ölen çift, Ada'yı yasa boğdu
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Bir hafta ara ile ölen çift, Ada'yı yasa boğdu

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan çiftin, bir hafta ara ile hayatını kaybetmesi, adayı hüzne boğdu.

Bir hafta ara ile ölen çift, Ada'yı yasa boğdu, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan çiftin, bir hafta ara ile hayatını kaybetmesi, adayı hüzne boğdu.
Aslen Hataylı olan ve KKTC'de ikamet eden 42 yaşındaki İsa Eker ile 38 yaşındaki eşi Hülya Eker'in, bir hafta ara ile hayatını kaybetmesi adada büyük üzüntüye neden oldu.

Hülya Eker, akciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu'nda tedavi gören eşi İsa'nın iyileşmesi için çabalıyordu. Yaklaşık 4 ay boyunca akşamları eşinin yanında yatan, gün içerisinde de çalışan Hülya Eker,  8 Ağustos günü eşinin Türkiye'ye sevk edilmesi için Lefkoşa Büyükelçiliği'ne gitti.

BİRDEN YERE YIĞILDI

Elçilikteki işlemleri tamamlanırken, Hülya Eker birden yere yığıldı. Elçilikte görevli sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Eker, hemen devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Eker kurtarılamadı. Polis ölümle ilgili, "Aort damarının yırtılması" açıklaması yaptı.

Hülya Eker'in eşi İsa Eker ise ambulans uçak ile Türkiye'ye sevk edildi. 8 Ağustos'ta Türkiye'ye sevk edilen Eker, dün hayatını kaybetti.
KKTC'de Çatalköy'de yaşayan Eker çifti, 11, 13 ve 18 yaşında üç çocuk sahibiydi.


Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:14 Kaynak: DHA
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